الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المكتبة المتنقلة تواصل أنشطتها التوعوية والثقافية فى بنى مزار بالمنيا

فاعليات المكتبة المتنقلة
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة الخاصة بصندوق مكتبات مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة والمراكز النائية وخاصة قرى "حياة كريمة"، والوصول لأكبر قدر من المستفيدين، وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، واكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن فعاليات المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا واصلت أنشطتها بقرية القيس التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة لزيادة الوعي لدى الأطفال، وذلك ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث استقبلت الوحدة المحلية بقرية القيس برئاسة ياسر صلاح، المكتبة المتنقلة أثناء جولتها؛ لتقديم أنشطتها بالقرية وسط توافد أطفال القرية وأولياء أمورهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها.

من جهتها، نظَّمت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة، جلسات حوارية وتوعوية لأولياء الأمور عن أهمية القراءة للأطفال ودورها في زيادة الوعي والثقافة وأهمية المشاركة في فعاليات المكتبة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأوضحت مدير مكتبة مصر العامة أن هذه الفعاليات والأنشطة تتم بالمشاركة مع إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة والأزهر الشريف والتربية والتعليم، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تتم بالقرى التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" والنائية والتي لا يستطيع أهلها الانتقال إلى مقر مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، مؤكدة أن فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة تشمل القراءة وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية والحكي وفنية وغيرها من الأنشطة التي يستفيد منها مختلف الفئات العمرية.

وأكدت مديرة مكتبة مصر العامة أن فعاليات المكتبة المتنقلة ستغطي كل القرى بمراكز المحافظة التسعة، مشيرة إلى أن كل مركز وقرية محدد لها مواعيد زيارة المكتبة المتنقلة.

فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
فاعليات المكتبة المتنقلة بقرية القيس ببني مزار
المنيا فاعليات المكتبة المتنقلة مكتبة مصر العامة بالمنيا قرية القيس ببني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة

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