مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا: فعاليات المكتبة المتنقلة ستغطي قرى المحافظة

تواصل مكتبة مصر العامة أنشطة المكتبة المتنقلة بقرى مراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات والمديريات والوحدات المحلية من خلال قوافل وندوات وأنشطة متعددة بقرى المحافظة.

قالت د.أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة، لـ"الدستور" إن مشروع المكتبة المتنقلة الذي تنفذه مكتبة مصر العامة بالمنيا سيغطي جميع القري بمراكز المحافظة ويتم تنفيذه يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع مشيرة إلي أن تم تحديد موعد لكل مركز من مراكز المحافظة التسع، لافتًا إلى أن المكتبة ستنظم فعالياتها غدًا الاثنين بإحدى قري مركز مطاي شمال المحافظة.

أضافت مديرة مكتبة مصر العامة أن فعاليات وأنشطة المكتبة تتم بالتعاون مع بعض الجهات والمديريات والإدارات بالمحافظة مثل إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والتربية والتعليم والأزهر من خلال منطقة المنيا الأزهرية ومديرية الطب البيطري بجانب الوحدات المحلية بمراكز المحافظة والتي تقوم باستضافة الأنشطة والفعاليات.

وأوضح مديرة مكتبة مصر العامة أن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المكتبة المتنقلة تشمل جميع الفئات العمرية من رجال وسيدات وأطفال وتضم أنشطة قراءة وإطلاع وإعادة تدوير واستغلال خامات البيئة وندوات واكتشاف المواهب بالريف مشيرة أن فعاليات المكتبة أسفرت عن اكتشاف مواهب كثيرة بالريف المصري مؤكدة أن الريف ثري بالمواهب في مختلف المجالات وانه تم منح عضوية مجانبة في مكتبة مصر العامة للمواهب التي تم اكتشافها.

وأكد مديرة مكتبة مصر العامة ان انشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة ستشمل مدارس المحافظة خلال العام الدراسي الجديد بجانب الفعاليات والأنشطة الحالية بجميع قري المحافظة مؤكدة علي أن المكتبة تعد أحد أهم ركائز الثقافة بالمنيا لما تحتويه المكتبة من رصيد ضخم من الكتب والعناصر البشرية والتي تمتلك مهارات تدريبية وفنية وتثقيفية