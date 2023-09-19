في ذكرى ميلاد "ماما لبني".. رائدة صحافة الطفل لأكثر من نصف قرن

وهي في الثانية والعشرين من عمرها ساهمت في تأسيس مجلة سمير للأطفال في أبريل 1956؛ وأستمرت في الكتابة للطفل بالمجلة حتي تولت رئاسة تحرير "سمير" في عام 1966 وحتي عام 2002.. إنها رائدة صحافة الطفل نُتيلة راشد أو "ماما لُبني" (19 سبتمبر 1934- 26 مايو 2012).

تجارب “ماما لُبنى” الصحفية للأطفال

نُتيلة راشد هي إحدى مؤسسات صحافة الطفل في مصر؛ وتمتد تجاربها من مجلة "سمير" إلى كتب الهلال للأطفال؛ ومئات القصص التي ارتبط بها الطفل المصري؛ خاصة في مقالها الأسبوعي الذي حمل عنوان "اسم أولادي حبايب قلبي"؛ حيث اهتمت ماما لبنى بالأطفال وبنائهم والتواصل معهم فابتكرت باب مراسل سمير الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا الرابعة عشرة من عمرهم.

“جوجل” يحتفي بذكرى ميلاد “ماما لُبنى”

فى 20 سبتمبر 2020 وبمناسبة ذكرى ميلادها احتفى محرك البحث العالمي "جوجل" عبر رسمة شعاره، برائدة أدب الأطفال الكاتبة الصحفية المصرية الراحلة نتيلة إبراهيم راشد.

وأشار محرك البحث الشهير إلى أن ماما لبنى كانت تتطلع من خلال كتبها وقصصها القصيرة، إلى إبراز التقاليد الأدبية المصرية القديمة مع عرض التراث الثقافي الغني للحياة المعاصرة في مصر.

ولدت ماما لبنى في عام 1934 في القاهرة. وتابعت الدراسة في جامعة القاهرة، حيث كتبت أولى قصصها للأطفال. وطوال حياتها المهنية، كتبت وترجمت عددا كبيرا من قصص الأطفال، وتعاونت مع قائمة متنوعة من مجلات الشباب العربية، والبرامج التلفزيونية، والبرامج الإذاعية.

وحصلت ماما لبنى على العديد من الجوائز تكريما لإسهاماتها في الأدب والمجتمع المصري، منها وسام مجلس جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام وزارة الثقافة.