خبير لـ"القاهرة الإخبارية": لعبة الانتخابات الأمريكية تزداد تعقيدًا

قال الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبوشامة، إن الانتخابات الأمريكية تزداد تعقيدًا وإثارة، فالأمريكيون بارعون على مدار تاريخهم، في جذب الجمهور حول الانتخابات، من خلال صناعة الإثارة.

وأضاف أن كواليس السياسة الأمريكية تعتمد على تلك الصناعة، مثل صناعة السينما، مشيرًا إلى أن العالم أجمع عرف تلك التمثيلية، لكننا مازلنا نصدق أبطالها ونندمج معهم.



كيف بدأت صناعة الإثارة حول الانتخابات الأمريكية؟

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صناع السياسة الأمريكية نجحوا في إثارة الانتباه إلى دونالد ترامب عن طريق المحاكمات، ثم صناعة الإثارة حول المرشح المنافس جو بايدن، وزادت الإثارة بعد إشارات كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، لاتهامات الفساد المحيطة ببايدن ومرتبطة بابنه هانتر والتلميح لعزل بايدن.



وأوضح أن كتاب "السياسي الأخير" الذي يتناول فترات في حكم بايدن، هو المرحلة الجديدة من مراحل زيادة الإثارة حول لعبة الانتخابات الأمريكية، ولا أحد يعرف حتى الآن هل الكتاب مع أو ضد بايدن، خاصة أن الكتاب لم ينشر منه سوى مقتطفات في الصحف الأمريكية، أشارت إلى شكوى بايدن المستمرة من التعب والإجهاد، وتقليل عدد الاجتماعات.

وذكر أن صحة الرئيس بايدن وسنه هى أحد محاور أربعة تشعل الصراع الانتخابي، بجانب السياسة الخارجية والملف الاقتصادي وقضايا الفساد المرتبطة بابنه هانتر، والكتاب يحولها إلى شكل إيجابي، وأن تقدم بايدن في السن ساعده في أن يكون الأب الروحي لجميع رؤساء العالم.