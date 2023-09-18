الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء

لجنة تقييم المشروعات
لجنة تقييم المشروعات الخضراء

واصلت لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، المقدمة على المنصة الالكترونية أعمالها لمناقشة وتقييم المشروعات المقدمة للعام الثانى على التوالى.

والتقى مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أعضاء اللجنة فى مكتبة بديوان عام المحافظة وأوضح القائمين على اللجنة أنه تقدم بالأقصر العديد من المشروعات مكتملة التسجيل،  وتم استبعاد المشروعات غير المكتملة.

وتقوم اللجنة بتقيم المشروعات حيث يتم تصعيد 18 مشروعا تمثل محافظة الأقصر، فى الفئات الست بواقع ٣ مشروعات عن كل فئة موزعة على 3 فئات علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة علي مستوي الجمهورية، مقسمة إلى فئة  المشروعات الكبيرة وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح  وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

أوضح محافظ الأقصر خلال لقائه باعضاء اللجنة ومتابعة  أعمالها أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوي جميع المحافظات.

وثمن محافظ الاقصر جهود واعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادره المطروحة.

تضم اللجنة التى يترأسها محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ مقررا اللجنة، ومنسق محافظة الأقصر وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز شئون البيئة والمجلس القومى للمرأة، كما استعانت اللجنة بخبير فى مجال الزراعة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرا  علي كوكب الأرض وتمشيا مع اجهزة الدولة لتنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 27، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

لجنة تقييم المشروعات الخضراء

لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
لجنة تقييم المشروعات الخضراء
المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية المنصة الالكترونية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المشروعات المتوسطة حياة كريمه

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