الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لاستخدامها فى إقامة مشروعات مختلفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

الرئيس سوهاج الأقصر السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 4-8-2022 فى مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

تراجع أسعار الذهب اليوم.. و«تجار»: الوقت مناسب للشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

كريم فرغلى

كاملة أبوذكرى.. الموهوبة الواعية

عبد الرحيم طايع

معضلات المؤسسات الحكومية الخدمية

مدحت بشاى

" زويل" و حلم بناء القاعدة العلمية

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

خالد عكاشة

مقتل الظواهرى.. كيف جرى وماذا ينتظر القاعدة؟

ماجد حبته

الغيوم التايوانية المواتية!

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"