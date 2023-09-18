ننشر خطة قطاع تعليم الوادى الجديد لاستقبال العام الدراسي

عقد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الإثنين، اجتماعًا موسّعًا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس عبر سكايب، بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة.

وكيل تعليم الوادي الجديد يعزي ضحايا العاصفة دنيال

استهل اللقاء بتقديم خالص العزاء والمواساة فى ضحايا العاصفة دنيال راجيا من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل لاستقبال العام الدراسى الجديد حيث وجه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأصدر سيد مجموعة من التعليمات والتوجيهات الهامة والتى من شأنها البداية القوية لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق ومنها تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية.

توفير بيئة مناسبة جاذبة للطلاب

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد على ضرورة الانتهاء من وضع خطة لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم، خاصة التلاميذ في الصفوف التعليمية الأولى.

ووجه وكيل التعليم بضرورة الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التى قد تطرأ خلال فترة الدراسة، فضلاً عن العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب وغرس روح الولاء للوطن لديهم.

تطرق الحديث إلى إمداد الطلاب بالمعلومات اللازمة بالتغيرات المناخية التى تشهدها البلاد وكيفية التعامل وحسن التصرف حال أى مشكلات أو عوائق طارئة.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير لما تشهده مدارس المحافظة من زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة محافظ الوادى الجديد (المدارس الخضراء) والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، لافتًا إلى الاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم، وبالنسبة لمدارس التعليم الثانوى ضرورة التأكد من إجراءات الصيانة للأجهزة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة .

وفى ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود لتخريج أجيال واعدة نفخر بها جميعًا.