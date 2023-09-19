بطل حرب أكتوبر اللواء درويش حسن درويش يتحدث عن استقرار الدولة المصرية (فيديو)

قرب الانتخابات الرئاسية المصرية يشكل حدثًا مهمًا في الساحة السياسية المصرية، فانتخابات الرئاسة تعد مناسبة حاسمة تتيح للمواطنين المصريين فرصة اختيار رئيس للبلاد الذي سيتولى قيادتها في السنوات القادمة، حيث تعد الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري للتعبير عن آرائهم وتحديد مسار الدولة وسياساتها.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، يزداد الحماس والمشاركة السياسية في البلاد، حيث يترقب الشعب المصري بفارغ الصبر هذه الفرصة الحاسمة للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم، فالنتيجة ستحدد اتجاهات السياسة المصرية وتشكل معالم المرحلة القادمة.

وقامت "الدستور" بالحديث مع عدد من أبطال حرب أكتوبر 1973م، للحديث عن رؤيتهم للأوضاع السياسية للبلاد، ورأيهم في اختيار رئيس مصر القادم.

اللواء درويش: أدعم مجهودات الدولة في استكمال مشروعاتها القومية

وقبل الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ثمن اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، زميل أكاديمية ناصر العسكرية والمشارك في حروب "الاستنزاف" و"أكتوبر"، الجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات.

في المجال الزراعي، يتفوق مشروع المليون ونصف فدان وزيادة الصوب الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو الزراعي، كما يشيد بالاهتمام بالثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتي تعزز قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي زراعيًا.

في المجال الاقتصادي، يعتبر اللواء درويش الخطة الطموحة للدولة للنهوض بالاقتصاد مبنية على أسس قوية، كما يشيد بجهود الدولة في إنشاء الشبكة القومية للطرق والنقل والمواصلات، وتيسير حركة التنقل للمواطنين، سواء عبر السكك الحديدية الوطنية أو المونوريل أو مترو الأنفاق أو القطار السريع وغيرها، وهذا الاستثمار في البنية التحتية يعزز جاذبية مصر للاستثمار الوطني والأجنبي.

أيضًا، يشيد اللواء درويش بتصميم الدولة لاستعادة الأراضي المستولى عليها بطرق غير قانونية، وتوفيق الأوضاع وتشجيع المستولين على تسوية أوضاعهم مع الدولة، يعتبر هذا الإجراء إشارة إيجابية تدل على قوة الدولة وإرادتها للحفاظ على حقوقها وضمان استقرار البلاد.

وأخيرًا، يثمن اللواء درويش جهود الدولة في تحديث قواتها المسلحة في مجالات متعددة، مثل إنشاء القواعد العسكرية، ويعتبر ذلك تطورًا مهمًا وغير مألوف في مصر، مما يدل على التزام الدولة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد.

وبهذه الجهود الشاملة في الزراعة، الاقتصاد، والأمن، تسعى مصر لتحقيق التقدم والنمو، وتعزيز مكانتها كدولة قوية في المنطقة.