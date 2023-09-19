بطل حرب أكتوبر العريف محمد خاطر: السيسي الأجدر بالرئاسة وندعمه لفترة جديدة (فيديو)

قرب الانتخابات الرئاسية المصرية يشكل حدثًا مهمًا في الساحة السياسية المصرية، فانتخابات الرئاسة تعد مناسبة حاسمة تتيح للمواطنين المصريين فرصة اختيار رئيس للبلاد يتولى قيادتها في السنوات القادمة، حيث تعد الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري للتعبير عن آرائهم وتحديد مسار الدولة وسياساتها.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، يزداد الحماس والمشاركة السياسية في البلاد، حيث يترقب الشعب المصري بفارغ الصبر هذه الفرصة الحاسمة للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم، فالنتيجة ستحدد اتجاهات السياسة المصرية وتشكل معالم المرحلة القادمة.

وقامت "الدستور" بالحديث مع عدد من أبطال حرب أكتوبر 1973م، للحديث عن رؤيتهم للأوضاع السياسية للبلاد، ورأيهم في اختيار رئيس مصر القادم.

آكل الدبابات

أول الأبطال معنا هو العريف مجند محمد خاطر محمود حماد، الذي انضم إلى القوات المسلحة في 9 ديسمبر عام 1972، وخلال العمليات الحربية، تم تدمير الكتيبة التي كان يتبعها حوالي 140 دبابة، وقد أطلق على الكتيبة اسم "أكلة الدبابات وعفاريت عبد الجابر"، نسبةً إلى قائدها المقدم عبد الجابر أحمد، وكانت مهمته في الحرب هي حمل الصواريخ ونقلها عبر قوارب مطاطية وتسلق الساتر الترابي وتجهيز الصواريخ لاستهداف دبابات العدو على مسافة 3 كيلومترات، ومن ثم المضي قدمًا وفقًا لتوجيهات القيادة، وكانت نقطة عبورهم في منطقة سرابيوم، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

العريف "خاطر": أعلن تأييدي الكامل للسيسي

وقال "خاطر"، في حديث بالفيديو مع "الدستور"، إنه بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية أعلن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دشن إنجازات كبرى لصالح الوطن، منها طرق جديدة ومصانع ومشروعات أخرى وصفها بـ"الجبارة"، متمنيًا من الشعب المصري أن يقف مع وطنه ضد الإشاعات المغرضة وضد أعداء الوطن من الخارج والأذيال من الداخل.

وأكد أنه لابد للشعب المصري إعلانه أيضًا التأييد الكامل للرئيس السيسي، لأنه من أنبل الرؤساء المصريين وأشرفهم، فقد قدم مشروعات عديدة أدت إلى الرفعة بالبلاد، لذا على الجميع إتاحة فرصة جديدة للرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية التي بدأها لننعم بإيجابياتها التي ستعود بالنفع على الجميع في أقرب فرصة ممكنة، مشيرًا إلى أنه الأجدر بالرئاسة في الفترة القادمة.