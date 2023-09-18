الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الدفاع الإيرانية تكشف سبب انفجار طائرة مسيرة شمالى البلاد

انفجار طائرة مسيرة
انفجار طائرة مسيرة شمالي البلاد

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية ، اليوم الإثنين، أن خللًا في منظومة عسكرية كان السبب وراء الانفجار الذي دوى في مدينة جرجان بشمال البلاد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

 

خلل فني

وأضاف المتحدث أنه في أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيّرة في منطقة صحراوية، تعرض أحد هذه الأنظمة لخلل فني وانحراف عن مساره الرئيسي، مضيفًا أن الحطام سقطت في مدينة جرجان والمنطقة المحيطة بها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتحدث يشير إلى صاروخ.

كان مسئولًا من إقليم جولستان قال في وقت سابق إن الجسم الذي سقط كان طائرة مسيّرة، وإن مدنيين اثنين أصيبا في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لجسم محترق في أحد الشوارع، وتحطمت نوافذ المتاجر القريبة ولحقت أضرار بالسيارات.

وسُمع في مقاطع فيديو أخرى دوي انفجارات أعقبها سقوط حطام في مناطق أخرى من مدينة جرجان.

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