الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب 7 لاعبين.. كولر يجرى تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام المصرى

الأهلي
الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، علي إجراء بعض التعديلات والتغييرات في تشكيل فريقه أمام المصري في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره المصري في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

يعاني المارد الأحمر من الغيابات الاضطراية فى مباراة المصري البورسعيدي وهم الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات بسبب الإيقاف، بينما يغيب الخماسى عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح بسبب الإصابة.

ملامح تشكيل الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا من تشكيل الأهلي أمام المصري بشكل نهائي بسبب إيقافهما من قبل اتحاد الكرة رغم مشاركتهما أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي الذي أقيم في الطائف.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا لمدة 6 مباريات بسبب أزمة الهتافات في مباراة الزمالك، بينما جرى إيقاف حسين الشحات مباراتين، بسبب واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشارك بيرسي تاو بدلا من حسين الشحات في تشكيل الأهلي الأساسي، بينما يفاضل كولر بين صلاح محسن ورضا سليم لخلافة كهربا، بينما استقر علي أنتوني موديست لقيادة الخط الهجومي للأحمر.

كما قرر كولر عودة ثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم إلى الخط الدفاعي للأهلي بعدما شارك رامي ربيعة بجانب الأول في مباراة الفريق الأخيرة بالسوبر الفريقي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست أو صلاح محسن.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب العودة من السعودية وخسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد بعد احتساب الحكم ضربة جزاء علي مروان عطية لاعب المارد الأحمر خلال المباراة الإفريقية.

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