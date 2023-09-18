الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية بشوارع حي شرق وديروط والغنايم بأسيوط

إزالة إشغالات الباعة
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق، كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، وذلك لتكثيف حملات المرافق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأوضح محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين


وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات بمشاركة عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق، ومحمود نجار رئيس رئيس مركز ومدينة ديروط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص، والإشغالات والمرافق وفريق عمل الإشغالات باستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

واستهدفت تلك الحملات شوارع الجمهورية والهلالي والمتياس والمحافظة والجلاء ومحمد عباس والشامية وعثمان بن عفان والستين والنميس والرشيدي وميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقاً" وجودة الأسدى وميدان الحسن والحسين خلف مستشفى العطيفى بمنطقه فريال بحي شرق ، وبشارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبد الباقى بمركز ديروط ، وشارع الجمهورية بمركز الغنايم.

وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع، وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.

إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لإزالة التعديات والاشغالات لتكثيف حملات المرافق أصحاب المحلات التجارية حملات الاشغالات والمرافق

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