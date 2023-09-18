محافظ أسيوط ورئيسة "القومى للمرأة" يتفقدان المجمع الصناعى الحِرفى بساحل سليم

تفقّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ترافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعمال تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وشباب فريق مراكز شباب مصر.



يضم أقسامًا لكل الصناعات الحرفية التى تشتهر بها قرى المركز

وتفقد محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة أقسام المبنى الذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد، التابعة لمجلس الوزراء، بقرية الشامية على مساحة 600 متر، واستمعوا إلى شرح من مدير فرع هيئة تنمية الصعيد لمراحل التنفيذ بالمجمع، والذي سيضم أقساما لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف، بناء على تعليمات اللواء أ.ح شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وسيتم خلال أيام تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والأثاث.

كما تفقدا الدور الثاني من المبنى الذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الخياطة، وبعض المهن الخاصة بالمرأة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لهيئة تنمية الصعيد ودورها في جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توفير المجمعات الحرفية والصناعية التي تسهم في تدريب السيدات على الحرف المختلفة وصقل مهاراتهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتسويق منتجاتهن وإشراكهن في المعارض والأسواق المختلفة.

وأشارت إلى التنسيق بين فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، خاصة فرع هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مبادرات وبرامج تنموية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، مشيدة بجهود الوزير المحافظ ورعايته ودعمه المستمر المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن دعمه أنشطة وبرامج وفعاليات المجلس بالمحافظة.

أهمية المجمع فى تسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية

وأشاد المحافظ بأهمية المجمع الصناعي الحرفي وجودة تنفيذه، خاصة في تسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي، للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

وأكد اللواء عصام سعد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن، فضلاً عن عمل الدعاية اللازمة لها لدعوة المواطنين والعارضين للمشاركة فيها، خاصة مع جودة المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكل الطرق الممكنة، وعقد لقاءات متكررة ومستمرة مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي بعض مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لحثهم على اتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين.

وكذلك بحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية، إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا، وتنظيم المعارض، وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات، وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة