الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي بكاتدرائية العذراء مريم بقويسنا

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفل مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بختام النشاط الصيفي، وبداية العام الرعوي الجديد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

وشارك في اليوم الختامي الأب برنابا فانوس، والأب أنجليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمن الاحتفال الفقرات التالية: الترانيم الروحية، بقيادة كورال المرحلتين الابتدائية، والإعدادية، عرض مسرحي بعنوان "نسخه تانية"، بتقديم من الفريق المسرحي، التابع للكاتدرائية.

واُختتم الحفل بتكريم أبناء الرعية، الحاصلين على الشهادات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية. كذلك، الفائزين في مسابقة إنجيل القديس يوحنا، التابعة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

وتم أيضًا تكريم أربعة شمامسة من أبناء الكنيسة، الذي شاركوا في خدمة الهيكل، والألحان الكنسية، بالإضافة إلى تكريم الأمين العام للنادي الصيفي عام ٢٠٢٣، تقديرًا لمجهوداته.

وفي الختام، أعطى نيافة الأنبا باخوم كلمة قال فيها: في هذه المناسبة لختام النشاط الصيفي، علينا أن نتأمل عن معنى الختام، فالختام لا يعني نهاية الشيء، بل بدايته الجديدة. فبختام حياة الرب يسوع على الأرض، تبدأ الحياة الجديدة للكنيسة. ونحن نختتم أنشطتنا هذا المساء، لنبدأ بداية نشاط  جديد في الكنيسة، في مدارسنا، وداخل عائلتنا.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الكاثوليكية ، زار صاحب الغبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق،بطريرك الكاثوليك، مساء أمس، قطعة الأرض، التي خصصتها وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، كتوسع لكنيسة العذراء مريم، بحي الأورنفل، بالتجمع الأول.
 

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية العام الرعوي الجديد الكاتدرائية

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