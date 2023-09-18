الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد حسين الشاعرى يكشف تفاصيل وصول "الميسترال" المصرية لدعم متضررى إعصار ليبيا

الميسترال
الميسترال

قال العميد حسين الشاعري، من القوات البحرية الليبية: "أعزي نفسي ونعزي جميع أفراد الشعب الليبي، كما نعزي أخواتنا المصريين الذين اختلطت دمهم بالدماء الليبية، ونحمد الله أنها كارثة طبيعية رغم فداحة الكارثة، إلا أننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وأضاف الشاعري، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: تفاجئنا بهذه الكارثة، ولكن ما خفف عن الليبيين جميعًا وصول الدعم من أخوتنا العرب ومن جميع دول العالم الذي كان في أسرع وقت، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية بتعليمات من الرئيس السيسي لمساعدة الشعب الليبي بجميع الإمكانات عن طريق البر والبحر والجو، وفعلًا كان في نفس الموعد.

 

اليوم نستقبل حاملة المروحيات "الميسترال" المصرية

 

وتابع: نحن اليوم نستقبل حاملة المروحيات "الميسترال" المصرية بتعليمات من المشير خليفة حفتر، وصدرت تعليمات لاستقبال باخرة الدعم المصري من قبل رئيس أركان القوات البحرية.

 

وأردف: رغم هول الكارثة، إلا أن أخوتنا المصريين وصلوا لنا جميع أنواع المساعدات التي خففت عنا الكثير، ونشكرهم بأن هذا الدعم كان له تأثير كبير على الشعب الليبي، وهذا ليس غريبًا على الشعب المصري والشعب العربي، خاصة أن مصر منذ الحقبة الإيطالية كانت تدعم المجاهدين الليبيين.

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