الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم بشرق الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار بمنطقة فلمنج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وفحص ملف العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بانهيار شرفة شقة بالطابق السادس بعقار قديم بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وتم إزالة الأجزاء العالقة بشكل عاجل حرصا على حياة المارة.

إجراء معاينة للعقار

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من الطابق السادس، بالعقار رقم 1 شارع طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. 

التحريات: العقار صادر له ترميم 

وكشفت التحريات عن أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

في سياق آخر، كانت قد قررت نيابة المنشية بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دور أرضي وأربعة طوابق بشارع مصطفى عسل، بدائرة قسم شرطة المنشية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي الحي، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم ومكون من أربعة طوابق ودور أرضي، وسقوط أجزاء داخلية وخارجية من العقار دون حدوث إصابات.

وتوصلت التحريات إلى أن العقار يقطنه شخص، وأثناء الانهيار خرج منه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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