مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران في انهيار أجزاء من عقار قديم بأول شارع المعسكر الروماني شرق الإسكندرية مكون من 5 طوابق، وتم إغلاق الشارع بسبب هذا الانهيار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

◘ بلاغ لشرطة النجدة بانهيار اجزاء من عقار قديم

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار أجزاء وشرف عقار بشارع المعسكر الروماني بالجهة المقابلة لأحد الفنادق الشهيرة علي كورنيش الإسكندرية ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقال الجهات المعنية الي مكان الواقعة

على الفور، توجه رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب، بصحبة مهندسي ومسئولي الحي وسيارات الإسعاف وقوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من العقار رقم 57 وأجزاء من شرف العقار وهو مأهول بشكل جزئي، وتسبب الانهيار وفاة سيدة وإصابة شخصين آخرين تصادف مرورهم لحظة انهيار.

تحريات المباحث العقار صادر له قرار ترميم

وكشفت التحريات أن العقار صادر له قراري ترميم آخرهما في يناير 2023، وهدم جزئي لخطورته خاصة الشرفات ويوجد أجزاء من العقار منفصلة بشكل خطير وان مالك العقار مقيم بالقاهرة وتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة بالقرار وجري اتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضة تنفيذ قراري الترميم، تم اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بإزالة بعض البلكونات شديدة الخطورة من بعض العقارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

وقررت نيابة العطارين بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أسقف عقار قديم من الداخل بكوم الدكة والمتسبب في مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط، ووفاة سيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية فى الحي وتبين وجود وفاة.

بالمعاينة والفحص، تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية، وسقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضى، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبد الغنى القاضى، 49 سنة وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض.

كما تبين أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالى 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، وتم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.