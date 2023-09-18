الإثنين 18 سبتمبر 2023
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

الميسترال المصرية
الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

قال أحمد بشتو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قاعدة طبرق البحرية في ليبيا، إن حاملة المروحيات "ميسترال" التي أرسلتها السلطات المصرية وصلت إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة، وجرى إنزال المعدات والحاويات من الميسترال المصرية التي وصلت إلى طبرق منذ 24 ساعة.

 مستلزمات إعاشية عاجلة ومستلزمات طبية مختلفة

وذكر مراسل القناة، الميسترال المصرية تحمل على متنها 102 حاوية، 79 منها تتضمن مستلزمات إعاشية عاجلة ومواد غذائية متنوعة، كما تحمل مستلزمات طبية مختلفة ومستشفيات ميدانية متكاملة التجهيزات لمساعدة الشعب الليبي.

وأوضح "بشتو" أن الجانب الليبي وضع خطة بالتنسيق مع نظيره المصري لتنسيق توزيع المساعدات المصرية للشعب الليبي، مشيرًا إلى أنَّ عمليات إنزال الحاويات المصرية والمعدات الثقيلة من حفارات وأوناش ومولدات كهربائية لا تزال مستمرة دعمًا للشعب الليبي.

وضرب الإعصار "دانيال"، 10 سبتمبر الجاري، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي تسببت في كارثة إنسانية في مدينة درنة المنكوبة.

ليبيا لسلطات الليبية الامطار ميسترال دانيال

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