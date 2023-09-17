الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تحتوى على هدايا للأطفال.. تفاصيل وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال لإغاثة الليبيين

حاملة الطائرات المصرية
حاملة الطائرات المصرية الميسترال لإغاثة الليبيين

رصد أحمد بشتو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال لإغاثة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنها الميسترال تحمل على متنها مستشفى كامل بتجهيزات متكاملة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "المستشفى الموجود بحاملة الطائرات المصرية الميسترال يضم غرف عمليات وأسرة للجرحى وعيادات أسنان وأطفال".

حاملة الطائرات المصرية الميسترال تحمل أكثر من 100 حاوية

وأشار إلى أن حاملة الطائرات المصرية الميسترال تحمل أكثر من 100 حاوية تضم لعبًا للأطفال، حيث يحتاج بعض الأطفال للدعم النفسي، مؤكدًا أن مصر لم تنس خلال مساعدتها لليبيا كل هذه الأمور التي قد تبدو بسيطة.

وتابع: "الآن ربما هناك عائلات بأكملها محاصرة في الأودية الضيقة التي حاصرها الإعصار دانيال ويحتاجون إلى الأدوية والغذاء وانتشالهم من هذه المناطق المنكوبة" مؤكدًا أن الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين المصري والليبي ستحدد مسارات نقل كل الاحتياجات.

وأردف: "بعد يوم أو يومين سيتم البدء في إنزال معدات شفط المياه وتعديل الطرق من الميسترال لجعل الأمور أفضل في المناطق السكنية المنكوبة بشكل كبير".

الميسترال حاملة الطائرات المصرية الميسترال القاهرة الإخبارية ليبيا إعصار ليبيا كارثة ليبيا

مواد متعلقة

تفاصيل المستشفى الميدانى داخل الميسترال المصرية لدعم المنكوبين بليبيا

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

"مسافة السكة".. الرئيس يوجه بتجهيز «الميسترال» للعمل كمستشفى ميدانى فى ليبيا

الأكثر قراءة

قرار فى الدورى المصرى.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

مصادر بالتعليم العالي تكشف لـ"الدستور".. متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب؟

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى