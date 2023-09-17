تحتوى على هدايا للأطفال.. تفاصيل وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال لإغاثة الليبيين

رصد أحمد بشتو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال لإغاثة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنها الميسترال تحمل على متنها مستشفى كامل بتجهيزات متكاملة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "المستشفى الموجود بحاملة الطائرات المصرية الميسترال يضم غرف عمليات وأسرة للجرحى وعيادات أسنان وأطفال".

حاملة الطائرات المصرية الميسترال تحمل أكثر من 100 حاوية

وأشار إلى أن حاملة الطائرات المصرية الميسترال تحمل أكثر من 100 حاوية تضم لعبًا للأطفال، حيث يحتاج بعض الأطفال للدعم النفسي، مؤكدًا أن مصر لم تنس خلال مساعدتها لليبيا كل هذه الأمور التي قد تبدو بسيطة.

وتابع: "الآن ربما هناك عائلات بأكملها محاصرة في الأودية الضيقة التي حاصرها الإعصار دانيال ويحتاجون إلى الأدوية والغذاء وانتشالهم من هذه المناطق المنكوبة" مؤكدًا أن الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين المصري والليبي ستحدد مسارات نقل كل الاحتياجات.

وأردف: "بعد يوم أو يومين سيتم البدء في إنزال معدات شفط المياه وتعديل الطرق من الميسترال لجعل الأمور أفضل في المناطق السكنية المنكوبة بشكل كبير".