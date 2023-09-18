"القاهرة الإخبارية": فرق الإنقاذ المصرية تستمر في جهود انتشال ضحايا "دانيال" بليبيا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو، عن استمرار فرق الإنقاذ المصرية جهودها لانتشال ضحايا الفيضانات في ليبيا، جراء إعصار دانيال المدمر الذي خلف الآلاف من الضحايا.

مساعدات جديدة بـ الميسترال

يوم السبت، أعلن الجيش المصري توجيه قوافل مساعدات جديدة إلى المناطق المتضررة، تشمل أغذية ومستلزمات إعاشة، إضافة إلى فرق إنقاذ جديدة، وأيضا سيارات إسعاف.

ووجه الجيش حاملة الطائرات "ميسترال" إلى ليبيا، وعلى متنها أطنان من المساعدات الإنسانية، وصلت بالفعل، وستعمل كمستشفى ميداني أيضا طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتسببت العاصفة في دمار واسع بالبنية التحتية، وانقطاع العديد من الطرق التي لم تعد صالحة للاستخدام؛ مما جعل الرحلات الجوية الطريقة الوحيدة للوصول إلى أماكن في أمس الحاجة للتموين، وفق ما أعلنه المجلس البلدي لمدينة البيضاء.