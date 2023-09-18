الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": "حياة كريمة" أنهت عصور التهميش للقرى والريف

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى والريف، وأنهت عصور التهميش للقرى والنجوع والتوابع على مدار العصور السابقة، ومن ثم تحولت هذه المبادرة إلى مشروع قومي. وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “في العصور السابقة كانت القرى والريف وبعض محافظات الصعيد تعاني من الإهمال، ولا توجد مشروعات خدمية قومية، ولكن مع مبادرة "حياة كريمة" اختلف الأمر وأصبح المواطن لديه المزيد من التطلعات في توفير حياة أفضل، حيث يتم إدراج القرى تباعًا في مراحل المبادرة ويتم التنفيذ على قدم وساق، والقيادة السياسية تتابع مراحل التنفيذ".

 

حياة كريمة من أعظم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة

وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذه المبادرة من أعظم الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لما حققته من نتائج ملموسة على أرض الواقع بداية من التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثلة في مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في مقدمتها "حياة كريمة" وتوجيهات وقرارات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات غير القادرة، والمضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

المبادرة الرئاسية حزب المؤتمر القرى والريف القيادة السياسية الدولة المصرية

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