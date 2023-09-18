تنظيم احتفالية اعتماد برنامج وقاية النبات بـ"زراعة جامعة عين شمس"

افتتحت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، القائمة بعمل رئيس جامعة عين شمس، مؤتمر قسم وقاية النبات السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والذي أُقيم على هامش افتتاح احتفالية خاصة بمناسبة حصول برنامج وقاية النبات بالكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بموافقة مجلس إدارتها رقم (۲۲۸) بتاريخ ۳٠ أغسطس ۲۰۲۳، وبخطابها المرسل في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣.

ويُعد هذا البرنامج ثاني برنامج معتمد وأول برنامج معتمد لكلية الزراعة في جامعة عين شمس، والوحيدة على مستوى جامعات الجمهورية.

حضر المؤتمر كلاً من أ.د. أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، وأ.د. هشام محسن الحريري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د. ولاء عبد الغني، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، وأ.د. محمود عبد السميع، رئيس قسم وقاية النبات، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين بالمعامل.

أهمية برنامج وقاية النبات

وأشاد أ.د. أحمد جلال، عميد كلية الزراعة، بأهمية برنامج وقاية النبات، الذي يُعدُّ واحدًا من أهم فروع الزراعة، حيث يهتم بتخصصات الحشرات وأمراض النبات والمبيدات، ويحقق التكامل بين المعارف والمفاهيم في العلوم البيولوجية والبيئية، ويركِّز على المفاهيم الثقافية والطبيعية والحيوية والكيميائية لإيجاد أفضل طرق المكافحة المجدية والملائمة بيئيًا واقتصاديًا.

وأشار أ.د محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات إلى أن القسم قد أنشئ عام ١٩٤٢ وتميز بوجود كوادر وعلماء عظام على مدى تاريخه فمنهم من تولى منصب رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لكثير من الجامعات المصرية وعميدا ووكيلا لكليات الزراعة والمعاهد العلمية والبحثية على مستوى الجمهورية ومنهم من قام بتأسيس كليات الزراعة وقسم وقاية النبات بكثير من الجامعات داخل مصر وخارجها ومنهم من تولى منصب رئيس مركز البحوث الزراعية وغيرها من المناصب المهمة في الدوائر الحكومية أو الخاصة داخل مصر و خارجها .

مشيداً بجهود منسقي المعايير من قسمي وقاية وأمراض النبات ومجلس إدارة البرنامج من القسمين والزملاء الذين قاموا بتجهيز ملفات المقررات بالقسم وعددهم ٣٧ مقرر دراسي تدرس بالقسم في مرحلة البكالريوس ، حتى وصلنا إلى أن نكون في مقدمة برامج وقاية النبات على مستوي كليات الزراعة بالجامعات المصرية وظهر هذا القسم بالصورة اللائقة والمشرفة للكلية والجامعة.

وأعرب ا.د محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد الكلية والمشرف علي القسم وتطويره وتحديثه سابقاً، وأ.د. أحمد بندق رئيس قسم أمراض النبات بالكلية ولأساتذتي وزملائي منسوبي قسم أمراض النبات من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين وعمال القسم على مجهودهم الكبير في هذا الإنجاز المشترك، وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الدورع على الحضور والمنصة الكريمة.