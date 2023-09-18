مقتل سائق في مشاجرة مع عمه بإمبابة

لقي سائق مصرعه وأصيب 2 في مشاجرة بينهم لخلافات على ميراث شقة بإمبابة وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مشاجرة وجثة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول:سائق مركبة "توك توك" - تُوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، طرف ثان:عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول في الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثاني "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثاني بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثاني باستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني “عامل وابنه” والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية، الأحد، التحقيق في واقعة مصرع سيدة وإصابة أخرى في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعابدين.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها لسيدة في عقدها الرابع، مصابة بجرح طعني وكدمات وجروح أخرى، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية لأخرى؛ تمهيدًا لسؤالها حول الواقعة.

بلاغ غرفة عمليات النجدة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ.

طعنة نافذة بالصدر

بالفحص تبين وفاة ش.ح 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر وإصابة «ش.آ»، 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.