الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 570 محضرًا تموينيًا وضبط 4.5 طن دقيق ونخالة مجهولة المصدر بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. وتم تحرير 570 محضرا تموينيا خلال ثلاثة أيام فقط.

 

تحرير 570 محضرًا تموينيًا خلال ثلاثة أيام فقط


تمكّنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 570 محضرًا تموينيًا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية. تنوعت هذه المخالفات بين 291 محضرًا لمخالفات المخابز، ونقص وزن وعدم امتثال للمواصفات وعدم النظافة، و279 محضرًا لمخالفات الأسواق، عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر بأسعار أعلى من السعر المحدد.

 

ضبط 2 طن ونصف طن دقيق بلدي مجهول المصدر دون مستندات 

 

وفي السياق ذاته، قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مجهول المصدر دون مستندات، كما تم تحرير محضري جنح بمركزى السادات وتلا ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 2.5 طن دقيق بلدي مجهول المصدر دون مستندات، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية بركة السبع لحيازته 2 طن نخالة مجهولة المصدر. 

كما تم تحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب مخبز سياحي لبيع 600 عبوة مكرونة مجهولة المصدر، ومحضري جنح بأشمون والباجور  ضد تجار بحوزتهم 730 علبة سجائر ومعسل دون مستندات، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

محافظ المنوفية يشدد على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تحرير محاضر تموينية ضبط دقيق مجهول المصدر مدرية التموين

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