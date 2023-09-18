منها تخفيف آلام المفاصل والصداع.. 6 فوائد مميزة لزيت النعناع

يعتبر النعناع من الأعشاب التى لها العديد من ​الاستخدامات الطبية المتنوعة، فهو معروف بخصائصه في تخفيف الألم بالإضافة إلى دوره في صحة الجهاز الهضمي.

ووفقُا لموقع "health" يعتبر لزيت النعناع البارد والنعناع اللاذع، تأثير شفاء قوي على الجسم والحواس والعقل، ويعد خامس أكثر الزيوت العطرية إنتاجًا في العالم.

ما هو زيت النعناع؟

النعناع هو عشب عطري، يمكن استخلاص زيت النعناع العطري من أوراق نبات النعناع ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأغراض، المكونات الكيميائية الرئيسية لزيت النعناع هي المنثول والمنثون.

استخداماته في العصور القديمة

مثل العديد من الأعشاب، تم استخدام النعناع على نطاق واسع للأغراض الطبية، في الهند القديمة وروما واليونان كعامل منكه، ومسكن طبيعي للآلام، وكمشروب منشط خلال النهار، وتتم إضافته أيضًا إلى الحلويات.

استخدامات زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على مجموعة واسعة من الاستخدامات، منها التالي:

تخفيف الألم: يمكن لزيت النعناع علاج الصداع المتكرر وآلام التهاب المفاصل

تشنجات الدورة الشهرية: زيت النعناع مفيد في التخلص من تشنجات الدورة الشهرية

معطر طبيعي للفم : يمكن أن يساعد زيت النعناع في التخلص من رائحة الفم الكريهة

الاستخدام التجميلي: يمكن لزيت النعناع أن يقلل من حساسية الجلد، ويعالج التهابات الجلد

الفوائد الصحية لزيت النعناع

1. الصداع والصداع النصفي

إذا كنت تعبت من الصداع المتكرر، فإن زيت النعناع هو الحل لمشكلتك، التوتر والتوتر يسببان الصداع، ويساعد زيت النعناع على علاج الصداع والصداع النصفي بشكل فعال عن طريق تقليل الغثيان، ويساعد تأثيره المهدئ والمريح الأشخاص الذين يعانون من الصداع المستمر والصداع النصفي.

كيف يستعمل؟

امزج بضع قطرات من زيت النعناع مع ملعقة صغيرة من الزيت الناقل، مثل زيت الجوجوبا ثم ضعه على صدغك وخلف الجزء الخلفي من رقبتك للحصول على راحة فورية.

2. تخفيف السعال

زيت النعناع معروف بخصائصه المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات، كما أنه بمثابة مقشع، وتعود خاصية زيت النعناع هذه إلى وجود المنثول، الذي يساعد على تنظيف الجهاز التنفسي ويعطي راحة فورية من احتقان الأنف والصدر، لذلك يستخدم هذا الزيت في الغالب في التدليك البارد والبلسم.

كيف يستعمل؟

استخدمه باردا، أو استنشق أبخرته للتخفيف من السعال واحتقان الأنف.

3. علاج الغثيان

يعتبر زيت النعناع علاجًا جيدًا لعلاج الغثيان لأنه يمتلك تأثيرًا مريحًا ومهدئًا، ويعطي راحة فورية من الغثيان والصداع بسبب خصائصه المضادة للالتهابات وتأثيره المهدئ.

كيف يستعمل؟

ضع زيت النعناع بشكل مخفف على جبينك، أو استنشق هذا الزيت بلطف يمكن أن يخفف من الغثيان.

4. علاج تقرحات الفم

قرحة الفم هي آفات داخل الفم يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، مما يجعل من الصعب التحدث أو الأكل أو الشرب، ويعتبر زيت النعناع فعالاً جداً في علاج تقرحات الفم.

كيف يستعمل؟

ضع زيت النعناع المخفف باستخدام قطعة من القطن على الجزء المصاب واتركه لمدة 15 دقيقة، ابصق زيت النعناع واشطف فمك جيدًا.

5. علاج آلام المعدة

يساعد زيت النعناع عضلات القناة الهضمية على الاسترخاء ويحفز تدفق الصفراء، مما يسهل في عملية تكسير الدهون ويسمح للطعام بالمرور بسهولة عبر الأمعاء، وهذا يساعد في علاج الارتجاع الحمضي وله تأثير مبرد للمعدة، كما يوفر هذا الزيت الراحة من حرقة المعدة.

6. تخفيف الغازات

زيت النعناع طارد طبيعي للريح، وبالتالي فهو فعال في علاج عسر الهضم والانتفاخ، يساعد زيت النعناع على تخفيف انتفاخ البطن من المعدة والأمعاء عن طريق استرخاء عضلات البطن والأمعاء، ويخفف من تشنجات القولون، حيث يساعد على تخفيف آلام المعدة عن طريق تقليل الانتفاخ والغازات.