الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل مسن فى المهندسين

جثة
جثة

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة المهندسين لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

النيابة العامة تحقق في الواقعة

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض مقتل شخص داخل شقة بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث فارق الحياة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في المهندسين بالعجوزة، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض. 

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

ضحية في انهيار عقار العمرانية 

صرَّحت نيابة العمرانية بدفن جثة فتاة، سقطت عليها أجزاء من عقار العمرانية المنهار عليها مما تسبب في مصرعها، وقررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انهيار عقار العمرانية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وانهار فجر أمس الأحد عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض. 

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبوراضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين. 

النيابة العامة جثة شخص المهندسين العجوزة انهيار عقار العمرانية النيابة العامة تحقق في الواقعة

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