دفن جثة شخص عثر عليه مقتولًا داخل مسكنه بالشرقية

أمرت النيابة العامة في التحقيقات التى تجريها بواقعة العثور على جثة عامل بأحد المراكز التجارية بالعاشر من رمضان داخل شقته بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن هناك شخصين كانا على تواصل مع المتهم ويترددان على مسكنه هما المتهمان لسرقته ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه فى ذلك التوقيت، وفى سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكى ملك والده، وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة (عدد من المتعلقات الشخصية) وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجانى، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

بداية تفاصيل الحادث عندما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من عامل بأحد المراكز التجارية كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر - مقيم بسكن إدارى خاص بعمله بدائرة القسم بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته (حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى) وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، لمعرفتهما بالمجنى عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته تم بإرشادهما ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.