الكشف وتوفير العلاج لـ1300 مواطن خلال قافلة طبية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ومديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

القافلة استمرت على مدار يومين

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين" السبت والأحد بقرية سالم البحيري مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1348 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 30، معمل طفيليات 35، حالات الأشعة 13، استصدار 2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 108 حالات، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات للتثقيف الصحي

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، وكذلك الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، ومسئول الإمداد الطبي.