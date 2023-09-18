إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023 (صور)

انطلقت، مساء أمس، فعاليات مهرجان الموريكس دور لعام 2023 في بيروت، وتم تكريم النجوم العرب والمصريين الذين تألقوا بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء.

وتألقت النجمة هالة صدقي بفستان أسود طويل من خامة الشيفون، يحتوي على كم فضفاض يجمع بين اللونين الأسود والساتان الأبيض، ومفتوح على شكل مثلث من ناحية الصدر، مع اكسسوارات براقة وميك أب هادئ، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وشكرت القائمين على المهرجان قائلة: "شكراً لأهم مهرجانات الشرق الأوسط، مهرجان الموريكس دور، وجائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي بإجماع اللجنة، وجائزة الجمهور.. شكراً للجمهور العربي والجمهور اللبناني، أشكرك يا رب على إنصافك".

وارتدت ميريام فارس فستانا مطرزا ومرصعا بالماس باللون البني الفاتح، ومفتوحا من الأعلى، مع تسريحة شعرها الكيرلي المتعارف عليها، وحصلت على جائزة أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية، بينما ظهر النجم محمد رمضان ببدلة ذات لون لافت باللون الأحمر وبشعر يميل إلى اللون الأصفر، وحصل على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية، وقدَّم أيضاً بعض أغانيه.

وعرضت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني إطلالة لافتة للنظر من تصميم المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، في حفل توزيع جوائز الموريكس دور، حيث تألقت بفستان من البرونز والذهبي مزين بزخارف كريستالية متلألئة وخرز ملون متلألئ.

يذكر أن رينا شيباني تستعد لحفل زفافها المرتقب المقرر في شهر يناير المقبل، ولم تكشف عن مصمم فستان زفافها بعد، لكنها أكدت أن الفستان قيد العمل حاليًا، وبدأت الاستعدادات لليوم الكبير.