"It’s Showtime" يقدم تغطية لـ أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان فنيسيا السينمائى.. اليوم

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 10:10 ص 9/18/2023 10:10:02 AM

يعرض برنامج It's Showtime الذي تقدمه الإعلامية سمر نعيم على قناة CBC، اليوم الإثنين، في الحادية عشر والنصف مساءً، تصريحات عدد من النجوم والصناع العالميين عن أحدث أعمالهم، منها الفيلم الوثائقى الجديد عن علاقة ملكة بريطانيا الراحلة إليزبيث الثانية بالمصورين خلال حياتها، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاتها الأولى.

كما يستمر البرنامج في تغطية الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، والذي يعد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، وذلك من خلال تصريحات نجوم الأفلام التي تنافست على جوائزه الكبرى، وهي Enea و Origin و Finally Dawn.

كذلك تستمر تغطية المهرجان من خلال تصريحات نجوم وصناع اثنين من الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، وهما جائزتا أفضل ممثل وممثلة عن فيلمي Memory وPriscilla.

تفاصيل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

واحتفل المهرجان هذا العام بمرور 90 عامًا على تأسيسه في 1932، ويُعد "مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي" مؤشرًا أساسيًا بعد "مهرجان كان السينمائي" للأفلام التي ستنافس على جوائز "الأوسكار"، وبرز المهرجان أكثر مؤخرًا، بسبب قبوله عرض أفلام المنصات، التي تتضمّن أفلامًا لنخبة عريضة من أشهر صناع السينما في العالم، مما يضمن تنوّعًا رفيع المستوى.

وافتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الأمريكي "ضوضاء بيضاء"، الذي أخرجه نواه بومباخ، وهو مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي دون ديليلو، صدرت عام 1985.

وزخر جدول مهرجان هذا العام بأعمالٍ لصُنّاع أفلام بارزين، حيث عرض 23 فيلمًا ضمن المسابقة الرسمية، منها "The Whale" للمخرج الحائز على جائزة "أوسكار" دارين أرونوفسكي، وفيلم "Bones and All" للمخرج الإيطالي لوكا جوادينينو.