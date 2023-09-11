الليلة.. مهرجان فينيسيا وتغطيات من هوليوود في It's Showtime

في حلقة جديدة من برنامج It's showtime على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، يستعرض أبرز الأفلام المعروضة ضمن مهرجان فينيسيا الدولي في دورته الـ٨٠، في تمام الساعة ١١ ونصف مساءً.



كما يلقي البرنامج الضوء على تصريحات المخرج والكاتب الأميركي وودي آلن حول فيلمه الأحدث Coup de Chance، والمعروض ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقدم المخرج المخضرم فيلمه رقم خمسين، والأول باللغة الفرنسية.

كما يعرض البرنامج تغطية خاصة للعرض الأول لفيلم Ferrari في المهرجان نفسه، والفيلم يتناول سيرة ذاتية لمؤسس مصنع سيارات السباق الشهيرة، وذلك من خلال أحاديث مع أبطاله وصناعة.



وتأتي الحلقة مع تغطيات متنوعة من داخل هوليوود تتضمن تقريرا عن الجزء الثالث من فيلم الإثارة Equalizer بطولة النجم دينزل واشنطن والذي استقبلته السينمات المصرية في الأسبوع الماضي. وفيلم Sound of Freedom، الذي يفتح ملف الإتجار بالبشر.

لقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم Landscape with Invisible Land

ويعرض البرنامج، لقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم الخيال العلمي Landscape with Invisible Land، والذي يطرح فكرة طريفة عن كائنات فضائية تهبط للأرض ولكن ليس بغرض الغزو أو الاحتلال.