الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. مهرجان فينيسيا وتغطيات من هوليوود في It's Showtime

برنامج It's showtime
برنامج It's showtime

في حلقة جديدة من برنامج It's showtime على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، يستعرض أبرز الأفلام المعروضة ضمن مهرجان  فينيسيا الدولي في دورته الـ٨٠، في تمام الساعة ١١ ونصف مساءً.

كما يلقي البرنامج الضوء على تصريحات المخرج والكاتب الأميركي وودي آلن حول فيلمه الأحدث Coup de Chance، والمعروض ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقدم المخرج المخضرم فيلمه رقم خمسين، والأول باللغة الفرنسية.

كما يعرض البرنامج تغطية خاصة للعرض الأول لفيلم Ferrari في المهرجان نفسه، والفيلم يتناول سيرة ذاتية لمؤسس مصنع سيارات السباق الشهيرة، وذلك من خلال أحاديث مع أبطاله وصناعة.

وتأتي الحلقة مع تغطيات متنوعة من داخل هوليوود تتضمن تقريرا عن الجزء الثالث من فيلم الإثارة Equalizer بطولة النجم دينزل واشنطن والذي استقبلته السينمات المصرية في الأسبوع الماضي. وفيلم Sound of Freedom، الذي يفتح ملف الإتجار بالبشر.

لقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم Landscape with Invisible Land

ويعرض البرنامج، لقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم الخيال العلمي Landscape with Invisible Land، والذي يطرح فكرة طريفة عن كائنات فضائية تهبط للأرض ولكن ليس بغرض الغزو أو الاحتلال.

مهرجان فينيسيا هوليوود It s Showtime تغطيات من هوليوود فينيسيا مهرجان فينيسيا الدولي في دورته رقم ٨٠ دورته الـ٨٠

مواد متعلقة

مكافحة وعلاج الإدمان: جهود الصندوق دائمًا متطورة (فيديو)

بداية من 15 سبتمبر.. dmc تطلق الموسم الجديد من "ماما دوت أم"

يضم حزمًا من الفرص الاستثمارية.. أبرز المعلومات عن المنتدى البيئى والمناخى (فيديو)

عضو مبادرة "ابدأ": نستهدف توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

"الأرصاد" تكشف تفاصيل دخول العاصفة "دانيال" لمصر (فيديو)

11 سبتمبر.. ذكرى اليوم الأسود فى أمريكا (فيديو)

اليوم.. "السفيرة عزيزة" يحتفى بذكرى ميلاد صالح سليم ويناقش مشكلات "40 يوم زواج"

طفرة بالاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات.. تعرف عليها (فيديو)

الأكثر قراءة

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

عشرات القتلى والمفقودين.. إعصار دانيال يخلف خسائر فادحة فى ليبيا (صور)

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

إتاوة جبرية.. متى تنتهي أزمة "بلطجة السياس" في الشوارع؟

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب