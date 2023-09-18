الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يعلن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، عن قصفه مواقع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، بالمدفعية، فضلاً عن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني، أن مليشيا الدعم السريع المتمردة المتمردة حاولت، فجر السبت الماضي، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول المليشيا على الفرار في وقت وجيز.

المليشيا المتمردة تواصل استهداف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي

وأضاف أنه لا تزال المليشيا المتمردة تواصل استهداف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي، وقامت بقصف أحياء بانت والعباسية والموردة وما حولها ما أدى إلى جرح 40 مدنيًا.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أنها مستمرة في الرصد الدقيق لنوايا وتحركات العدو وأن قواته في كامل جاهزيتها لدحره.

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