الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان: فتح التقديم للمدن الجامعية لطلاب المرحلة الثالثة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك فى إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام  الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.


وأعلن رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات مكثفة تقوم بها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد.


وأشار رئيس الجامعة، إلى الحرص على توفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية، لضمان راحة وسلامة الطلاب، لخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب.


حيث أعلنت جامعة حلوان فى بيان صادر اليوم عن استمرار فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications

كما أوضح  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

 جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب


وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف خالد زكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هي: الملف به عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

أخبار جامعة حلوان تنسق الثانوية العامة رابط التقديم في جامعة حلوان طلاب المرحلة الثالثة ثانوية عامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

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