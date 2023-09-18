الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ألان تراورى قائد أرتا سولار: النجيل الصناعى أزعج الزمالك.. وجاهزون لتحقيق المفاجأة فى الإياب

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

أعرب الدولي البوركيني السابق ألان تراوري قائد فريق أرتا سولار الجيبوتي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وحقق أرتا سولار الجيبوتي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة، التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا.

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تراوري: أرادنا إقامة المباراة على نجيل صناعي لإزعاج الزمالك

وقال ألان تراوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيد للغاية بالفوز على فريق الزمالك وهو أحد الفرق الكبيرة في أفريقيا، هذا أمر رائع للغاية".

واعترف تراوري "إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي أزعج الزمالك كثيرًا فهم ليسوا معتادين على ذلك، ولهذا السبب أرادنا خوض المباراة على ملعب كذلك".

وعن مباراة الإياب، علّق تراوري "لقاء الإياب سيكون مختلفًا بالطبع، نعلم جيدًا أن الزمالك سيندفع بقوة للهجوم من أجل تعويض الخسارة بهدفين في مباراة الذهاب ومحاولة العودة وانتزاع بطاقة التأهل".

وأضاف: "نتوقع جيدًا رد فعل الزمالك، لكننا جاهزون لتحقيق المفاجأة والتسجيل في ملعبهم وهذا ما سنسعى لتحقيقه فبعد نتيجة مباراة الذهاب لدينا طموحات كبيرة في تحقيق المفاجأة والتأهل للدور المقبل".

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ32

تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في تمام السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته بهدفين نظيفين وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل لضمان التأهل للدور المقبل.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار بهدفين سجلهما جابرييل دادزي في الدقيقة 47 بعد خطأ فادح من الحارس محمد صبحي.

وفي الدقيقة 59 نجح محمد دواليه في تسجيل الهدف الثاني بعد خطأ فادح من حاتم سكر الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

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