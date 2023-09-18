الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى لـ"الشاهد": كل المطربين الشعبيين قدموا أغان وطنية

الكاتب والشاعر الغنائي
الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

وثق الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، شهادته على موسيقى وألحان بليغ حمدي ودورها في حرب أكتوبر.

 

وأضاف العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الملحن بليغ حمدي تعامل مع الفنان محمد رشدي، من خلال أغنيتين احتفالا بالعبور، الأولى كانت "أهو كدة"، والثانية كانت "أول خطوة"، والتي تختلف عن الأولى تماما، لأنها أغنية درامية.

 

العسيري: مزيكا بليغ إضافة كبيرة وصوت رشدي يقدم كل حاجة

وتابع: "بليغ عامل قصيدة مش غنوة وعامل نقلات موسيقية كثيرة جدا، وكأنه عامل دراما وبيوصف الرسالة، وحرفيا مع موسيقى بليغ لازم تغمض عينيك".

 

وتابع: "مزيكا بليغ حمدي، إضافة كبيرة لأي أغنية ولكن صوت رشدي يقدر يقول أي حاجة، وهو صوت مرن يشبه أبناء البلد.

 

وعن تعاونه مع المطرب محمد عبدالمطلب، قال: "بليع تعاون معه من خلال أغنية "من نصر لنصر"، ولكن بليغ كان بيفكر فيه بشكل مختلف، وإزاي يحجم الصوت الجبار والموهبة الكبيرة".

 

وواصل الشاعر محمد العسيري،: "أغنية من نصر ل نصر جاءت بعد حادث حصار السويس، لتعبر عن أن الانتصارات ستتوالى وكأنه بيدعيلها من نصر لنصر، مؤكدا أن صوت طلب مبهج ومفرح، وهو أسطى كبير للغناء الشرقي.

 

وأوضح العسيري، أن كل المطربين الشعبيين قدموا أغاني وطنية وكان من بينهم أغنية لـ محمود شكوكو، بأغنية "مغرم بـ 3 ستات".

 

برنامج الشاهد 

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

الشاهد بليغ حمدي اغاني وطنية نصر أكتوبر محمد الباز

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