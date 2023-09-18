منتدى الاستقلال يحتفى بالتجربة الإبداعية للروائى السيد نجم بطل أكتوبر

يحاور منتدى الاستقلال الثقافي تجربة الروائي والناقد الكبير السيد نجم، وذلك من خلال قراءات نقدية يقدمها الناقد الكبير شوقي عبد الحميد، والشاعر والناقد جمال الدين عبدالعظيم والناقد والناشر أدهم مسعود القاق، ويدير الندوة الكاتب والشاعر أحمد سراج، وذلك في السادسة والنصف مساء الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر 2023، في أول شارع طلعت حرب الدور الثامن.

وللكاتب المحارب السيد نجم حضورٌ أدبي كبير وممتد ومؤثر فهو عضو المجلس الأعلى للثقاقة، لجنة ثقافة الطفل، ونائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب، وعضو مؤسس في عام 2005م، وعضو مجلس إدارة نادي القصة المصري، ومقرر شعبة الخيال العلمي بنقابة اتحاد الكتاب، إضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات الأدبية داخل مصر وفي العالم العربي.

كما يتميز من أعماله السردية: "السفر" 1984م، و"أوراق مقاتل قديم1988"م، و "أيام يوسف المنسي و "المصيدة، و"لحظات في زمن التيه 1993"م، و"السمان يهاجر شرقا" 1995م، و "عودة العجوز إلى البحر"عام 2000م، و"العتبات الضيقة" 2001م، و"غرفة ضيقة بلا جدران" 2006"م، و"يا بهية وخبريني2006، وكامس2007م، و"مرنبتاج.. فرعون الخروج" 2008م، و "الروح وما شجاها"2008 م، و"أشياء عادية فى الميدان" 2013م، و "حكايات طرح النيل" 2018م. و"ضجيج الضفادع" 2019م، و"جدران مرتفعة بلا ظلال" 2020م، نبؤة الحكيم آبور" 2016م، وحكايات طرح النيل، 2018م، و"جدران مرتفعة بلا ظلال" 2019م، و"دوائر من حرير" 2022م.

ومن أعماله في أدب المقاومة: "الحرب:الفكرة- التجربة- الإبداع1995"م، "المقاومة والأدب 2001م، "المقاومة والحرب في الرواية العربية2005م، و"المقاومة والقص في الأدب الفلسطيني.. الانتفاضة نموذجا"2006م، و"الطفل والحرب فى الأدب العبري" 2011م، و"ثورة 25يناير.. رؤية ثقافية ونماذج تطبيقية"2012م. و"أدب المقاومة.. مفاهيم وقضايا 2013م، و" أدب المقاومة.. فى الفكر والابداع" 0 202 م، وأطياف ابداعية في مواجهة العنف"2021م

ويواكب نجم الثقافة الرقمية وقد صدر له: "الثقافة والإبداع الرقمي.. قضايا ومفاهيم" 2008م، و"النشر الالكتروني والإبداع الرقمي 2010م، و "النشر الالكترونى.. تقنية جديدة وآفاق جديدة" 2013م، إضافة إلى إسهاماته البارزة في أدب الطفل.

وحصل على تكريمات وجوائز منها: جائزة فلسطين العالمية فى الآداب عام 2022م، المركز الاول بمسابقة الرواية-مؤسسة أخيار اليوم- عام 1988م، وجائزة المكتب العربى لدول الخليج- بالرياض السعودية-عامي 2013م-2015م، وجائزة مسابقة "سوزان مبارك" في أدب الطفل 1993م.

وأعدت عدة دراسات علمية حول أعماله منها: رسالة ماجستير بعنوان "(البناء الفني في الأعمال الروائية للسيد نجم)، رندا جمال سعد، ورسالة ماجستير "(المقاومة في روايات السيد نجم.. دراسة تحليلية)- الباحثة زينار قدري، وبحث ترقى ﺇلى الأستاذ مساعد"(خصائص أدب الطفل في أعمال السيد نجم)"- د.محمد هندى- كلية آداب سوهاج، ورسالة ماجستير " (جماليات المكان في روايات السيد نجم)، الباحثة ممتازة محمد السيد عبدالسلام، وبحث ترقي ﺇلى درجة الأستاذية (خصائص فنية رواية حكايات طرح النيل) -د.حمدى النورج، ورسالة ماجستير (بناء الشخصية في اﻹبداع الروائي عند السيد نجم)- الباحثة مريم حسن.

وقال الدكتور جمال زهران: "السيد نجم صورة مشرقة للأدب المصري، ونموذجًا للمثقف المصري الذي يؤدي دوره في إتقان وإخلاص وصمت، وهو قبل ذلك وبعده رمزًا من رموز الكتاب المشاركين في حرب أكتوبر".

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها: (1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. و(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. و(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.. و(4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة، و(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال الذي يرأسه الأستاذ الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة (السابق)، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.