الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حكايات المستشفى الميدانى بحرب أكتوبر.. قصص عن أغرب الإصابات

صورة من حرب اكتوبر
صورة من حرب اكتوبر

تحدث الأديب الكبير السيد نجم عن مشاركته في حرب أكتوبر 1973، وبالتحديد في المستشفى الميداني، عن أغرب الإصابات التي واجهته خلال النصر.

يقول السيد نجم: “كانت أيامًا خطيرة بالنسبة لي ولوحدتي التي أنتمي إليها (مست جرميت تحت الأرض رقم 5)، وهى المستشفى الميداني الجراحي تحت الأرض رقم 5”.

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وأضاف: “كان اليوم الثالث بعد اشتعال الحرب قد تسبب في بعض الإصابات نظرًا لاحتدام وطيس المعركة، وكانت المستشفيات الميدانية تعمل على قدم وساق، وكان اليوم الثالث من بداية المعارك، وفيه بدأت معارك الدبابات وكانت الخسائر والإصابات بأعداد كبيرة على العكس من اليومين السابقين، ومع الفجر وصلت سيارات الإسعاف، حدث وصل مصابون من وحدة واحدة، وبعد إعطائهم العلاجات المقررة لأى مصاب ومنها حقنة البنسلين”.

 

ويكمل نجم عن واحدة من أصعب الحالات وهى الإصابة بالحساسية ضد البنسلين: “لم تمض دقيقتان وكان الجنديان فى حالة تدهور وازرقاق فى الوجه وعلامات حساسية البنسلين، أكرمنا الله بإعطائهم الحقن المناسبة وشفيا، الغريب فى الموضوع أن حساسية البنسلين هى واحد فى المليون، المفاجأة أن يصاب الجنديان من الوحدة نفسها بالحساسية؟!”.

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ويستطرد نجم عن جندي آخر فيقول: “بعدهما وصل أحد أفراد القوات الخاصة للقوات البحرية، وجدته جالسًا على السرير، فسألته عن مكان إصابته؟ أفاد كل نصفه الأيمن، لأن الدبابة سارت فوق نصفه، وتأكدت أنها حالة نفسية نظرًا لمرور دبابة إسرائيلية فوق الحفرة البرميلية التى اختبأ فيها، وأكرمه الله وكانت الحفر بين الجنزيرين ولم تمر فوقه، وهكذا كانت حالات كثيرة من الإصابات وحتى فجر اليوم التالي”.

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