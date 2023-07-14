نقاد يناقشون تجربة محمد ناصف على مائدة منتدى الاستقلال

يحاور منتدى الاستقلال الثقافي تجربة المسرحي والروائي والقاص محمد عبد الحافظ ناصف وذلك من خلال قراءات نقدية يقدمها الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، والناقد الأدبي شوقي عبد الحميد والدكتور محمد السيد إسماعيل والشاعر علي عطا، وذلك في السادسة والنصف مساء الثلاثاء الثامن عشر من يوليو 2023، في 1 شارع طلعت حرب الدور الثامن.

وناصف مواليد مدينة المحلة الكبرى، وعضـو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، وعضو نادى القصة، وعضو أتيليه القاهرة

وعضو دار الأدباء، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقد تقلد ناصف العديد من الوظائف منها: مدير عام ثقافة القليوبية، ورئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ورئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

وقد كان كاتب مقال أسبوعي بجريدة البروجريه الناطقة بالفرنسية التابعة لمؤسسة الجمهورية منذ 2005، وكاتب مقال أسبوعي بجريدة روز اليوسف اليومية، ومُعد برنامج حكايات المساء بالإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجلات قطر الندى، والثقافة الجديدة، والخيال، وأبيض وأسود، ومحكمًا بعدد من الجوائز المصرية والعربية مثل: اتحاد الكتاب والهيئة العربية للمسرح، والهيئة العامة بقصور الثقافة وجائزة الدولة المصرية.

ولناصف إبداعات في مختلف الأجناس الأدبية منها في المسرح، طلوع النهار أول الليل والنهر وأرض الله ووداعا قرطبة والفلنكات ونصف امرأة ومصر إيجار جديد وحضرة صاحب البطاقة وامرأة العزيز.

وله في أدب الطفل: أحلام النهار وحارة الموناليزا وابتسامة القمر، وحرف النون يبتسم ومينا.. أمير الحياة و ساعة الغابة وأغنية الشمس.وفي القصة القصيرة: الفاوريكة ومن حكايات البنت المسافرة وطائر الليل وفاتحة للسندباد.

ومن ترجماته: حكايات الشتاء والصيف، و الفأر والبومة واللبان على الطبلية والدراجة الجديدة وأريد أن أكون مهرجًا وقد حاز عددًا من الجوائز منها: جائزة محمد تيمور للإبداع المسرحي عن مسرحيات المخنثون وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، وجائزة التأليف المسرحي من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة رابطة العالم الإسلامي عن مسرحية سجين الهاء والواو، وجائزة محمود تيمور عن مجموعة الفاوريكة، جائزة قصور الثقافة في قصة الطفل، وجائزة يوسف السباعي في النقد – المجلس الأعلى للثقافة -2003، والجائزة الذهبية من مهرجان الإعلام العربى 2010 عن مسلسل حكايات رمضان أبو صيام – أحسن عمل درامي للطفل.

وقد نوقشت عدة رسائل جامعية عنه منها: رسالة ماجستير عن المضامين التربوية عند بعض كتاب قصص الأطفال المعاصرين في محافظات وسط الدلتا، ورسالة دكتوراه عن البناء الدرامي في مسرح محمد ناصف للباحثة مروة أحمد المكاوى، و المسرح السياسي في الأدب المصري المعاصر/ مسرحية" وداعـاً قـرطبـة أنموذجاً – بحث ترقية لدرجة أستاذ – الدكتور محمد السيد سلامة، ومسرحيتا “مسافر ليل” لصلاح عبد الصبور و"الفلنكات" لمحمد عبد الحافظ ناصف (دراسة مقارنة) الدكتورة أسماء عبد المنعم (مدرس المسرح بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة) وذلك للترقية لدرجة أستاذ مساعد، والبناء الدرامى والقضية في مسرح محمد ناصف - رسالة ماجستير - كلية تربية نوعية جامعة المنوفية / الباحث هدى نصار، والطفل المعاصر في الأدب المسرحي المصري المعاصر- نماذج مختارة (الفريد فرج- فاطمة المعدول- محمد ناصف) - كلية الآداب جامعة بنها للباحثة نهلة صبري، "المنصور بن أبى عامر بين المسرح العربي والإسباني - دراسة دكتوراة مقارنة" كلية الآداب جامعة الإسكندرية للباحثة دعاء عبد الرحمن فليفل، والبناء الفني في المونودراما المصرية- رسالة ماجستير- للباحث عمرو محمد نبيل - نماذج مختارة منها (مسرحية مش حبه اسمى لمحمد عبد الحافظ ناصف).

ووفق مدير المنتدى: "تتميز تجربة ناصف بالتنوع والعمق والثراء الموضوعي واللغوي، كما أنه يمتلك عينًا فاحصة ورؤية دقيقة للعوالم التي يتناولها قلمه، ويستطيع التمييز ببراعة بين أنماط قرائه، إضافة إلى تجربته الوظيفية التي أثرت الحياة الثقافية المصرية على مدى عقود"

ووفق الدكتور جمال زهران: "ناصف واحد من الوجوه المضيئة في الثقافة المصرية، ومن أصحاب الأيادي البيضاء في مختلف مهماته ووظائفه، وهو تجسيد واضح للكاتب الشريف والمثقف الموضوعي، والموظف صاحب الرؤية الداعمة لكل إبداع".

الندوة يديرها الشاعر أحمد سراج، ويعقدها منتدى الاستقلال في مقره بالدور الثامن في 1 شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.