نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الراحل أشرف مصيلحى

حرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، على نعي الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي وافته المنية، مساء الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان جاء فيه: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى.. الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

كانت يسرا قد دعت للفنان أشرف مصيلحى بالشفاء بعد الأزمة الصحية التى كان يمر بها في منشور لها على "إنستجرام" قالت فيه: "ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك.. أشرف مصيلحى".

ودعت المخرجة منال الصيفى لزوجها أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل بعد دخوله المستشفى مرة أخرى؛ لتدهور حالته الصحية وكتبت عددا من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

وفى يوليو الماضى، قالت الصيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على DMC:"فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

أضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم، مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".

وقال حسن عيد، فى منشور على موقع إنستجرام: أرجو الدعاء لاخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.

وكشفت منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحى، وذلك بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة.