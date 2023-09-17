الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": إنجاز مشروعات شبين القناطر بنسبة 100%

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عن نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن المؤسسة تعمل على بناء الإنسان داخل القرى التي تطورها "حياة كريمة"، موضحة أن هناك 14 ألف متطوع بشكل أساسي بحياة كريمة.

وأضافت أن نسب الإنجاز ببعض الخدمات والمشروعات بشبين القناطر بالقليوبية وصلت لـ100%، موضحة أن تم العمل على المرحلة الأولى منذ 2019. 

وأشارت إلى أن نسب تحقيق المشروعات إنجاز حقيقي على الأرض، لمسه جميع الأهالي بقرى حياة كريمة، موضحة أن المؤسسة تقدم مبادرات "انت الحياة" لمساعدة أكثر من 300 ألف مستفيد، وتطوير المعامل التكنولوجية بالمدارس.

حياة كريمه فضائية دي ام سي مساء دى ام سى مروة فخرى

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