"الهلال الأحمر الليبى": نشكر السلطات المصرية على دعمها المستمر لأشقائها العرب

وجه توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، الشكر والتقدير للسلطات المصرية على مساندة الشعب الليبي، قائلا: "نشكر مصر الشقيقة والتي ليس جديد عليها دعم أشقائها العرب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"ن المذاع على قناة "سي بي سي"، الكارثة كبيرة جدا، وهناك بين 20 و 25% من مساحة درنة دمرت بالكامل.

وتابع الشكري: "مستمرون في إنقاذ الضحايا من خلال مساعدة المنظمات المحلية والدولية، وجمعية الهلال الأحمر الليبي منفتحة على الجميع، والتنسيق مستمر سواء الميداني أو على مستوى المساعدات".

نواجه هجمة شرسة من الشائعات

وواصل: "ننتظر مزيد من الإحصائيات حول تعداد ضحايا الكارثة الإنسانية، ولكننا نواجه هجمة شرسة من الشائعات، ونوصي بأن يكون مصدر المعلومات السلطات المحلية التي تدير الأزمة".

وعن أكثر الأمور احتياجًا للسلطات الليبية للسيطرة على الأزمة، قال: "أكثر الاحتياجات للأزمة، عبارة عن شقين الأول هو السرعة في عمليات البحث، حتى نتمكن من العثور على أكبر عدد من الناجين، والشق الثاني هو الاحتياجات الخاصة بالناجين من الكارثة".