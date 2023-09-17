الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الهلال الأحمر الليبى": نشكر السلطات المصرية على دعمها المستمر لأشقائها العرب

الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي

وجه توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، الشكر والتقدير للسلطات المصرية على مساندة الشعب الليبي، قائلا: "نشكر مصر الشقيقة والتي ليس جديد عليها دعم أشقائها العرب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"ن المذاع على قناة "سي بي سي"، الكارثة كبيرة جدا، وهناك بين 20 و 25% من مساحة درنة دمرت بالكامل.

وتابع الشكري: "مستمرون في إنقاذ الضحايا من خلال مساعدة المنظمات المحلية والدولية، وجمعية الهلال الأحمر الليبي منفتحة على الجميع، والتنسيق مستمر سواء الميداني أو على مستوى المساعدات".

نواجه هجمة شرسة من الشائعات 

وواصل: "ننتظر مزيد من الإحصائيات حول تعداد ضحايا الكارثة الإنسانية، ولكننا نواجه هجمة شرسة من الشائعات، ونوصي بأن يكون مصدر المعلومات السلطات المحلية التي تدير الأزمة".

وعن أكثر الأمور احتياجًا للسلطات الليبية للسيطرة على الأزمة، قال: "أكثر الاحتياجات للأزمة، عبارة عن شقين الأول هو السرعة في عمليات البحث، حتى نتمكن من العثور على أكبر عدد من الناجين، والشق الثاني هو الاحتياجات الخاصة بالناجين من الكارثة".

الهلال الأحمر الليبي ليبيا درنة سيول ليبيا عاصفة دانيال مصر وليبيا

مواد متعلقة

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

شكاوى السائحين من الإجبار بالتعامل بالنقد الأجنبى.. والغرفة: غير قانونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية