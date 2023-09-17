إحالة المتهم بالتحرش بسيدة داخل سوبر ماركت للمحاكمة

أحالت نيابة الخانكة، الأحد، المتهم بالتحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بالخصوص

ذكر قرار الإحالة التى أقرته نيابة الخانكة أن المتهم قام بالتحرش بسيدة جسديًا داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأقر بارتكاب الواقعة بعد تصويره بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل وتبين بأنه متهم بالتحرش بسيدتين من قبل.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص بالقليوبيه من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها داخل أحد محال التجارية بمنطقة الخصوص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.