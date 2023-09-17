المركز الثقافي بطنطا يختتم أنشطته الصيفية ويكرم الموهوبين

اختتم المركز الثقافي بطنطا فعاليات الورش الفنية والأدبية التى نظمها خلال إجازة الصيف، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بمبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، بمشاركة أكثر من 250 موهبة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتقديم اسكتش مسرحي "متقولش لحد" من نتاج مواهب ورشة الكتابة الإبداعية وإخراج محمد سامي مشرف ومدرب نادي الكتابة الإبداعية بالمركز.

كما قدمت مواهب فصل الباليه بالمركز عرضًا راقصًا على أنغام أغاني خدوا بالكم دي مصر، فيها حاجة حلوة، أعقبها فقرة شعر للدكتورة هاجر محمد.

واختتم الحفل بتسليم درع المركز لكل من الفنان والخطاط حامد علي فرج مدرب ورشة الخط العربي بالمركز، والشاعر الشاب محمد سامي مشرف نادي الكتابة الإبداعية بالمركز.

وكذلك تكريم جميع المواهب المشاركة في ورشة ومعرض الخط العربي وأعضاء نادى الكتابة الإبداعية.

وشهد الحفل الدكتور مجدي الحفناوى نقيب الأطباء بطنطا سابقا والكاتب محمد أبو زيد والدكتور محمد السعيد قطب استشاري التطوير والتدريب المؤسسي وتنمية الموارد البشرية والشاعر أشرف مطاوع والكاتب الصحفي محمد عز والكاتبة الدكتورة مروة مجدي والخطاط والفنان فتوح سنبل ولفيف من الإعلاميين والفنانين والمثقفين بمحافظة الغربية.

وشهد الحضور افتتاح معرض الكتابة الإبداعية الذي ضم ما يقرب من 40 عملا أدبيا تنوعت بين القصص القصيرة والشعر سواء العامية أو الفصحى لمواهب النادي.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ونشر المعرفة ورفع الوعي والقضاء على الأفكار الظلامية وتوصيل الثقافة والإبداع المواطنين ايا كان مكانهم في محافظات مصر المختلفة.

وتواصل الهيئة تقديم فعاليات في أقاليم مصر المختلفة.