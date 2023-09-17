الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس القومي للمرأة تتفقد "مطبخ المصرية" لتدريب السيدات بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مطبح المصرية بمقر مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بمركز الفتح الذى يعد وحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبري واستعدادات الولائم والحفلات، لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح فضلا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

وذلك بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي وفقا لرؤية مصر 2030.

رافقهم خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط .

وبدا الاستقبال بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط ترديد النشيد الوطنى لجميع الحضور، ثم تفقد معرض الفتيات بالمركز والذى يضم المشغولات اليدوية ،ثم تفقدت رئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسيوط الأنشطة التي يتم تنفيذها بمطبخ المصرية وشاهدا كيفية قيام السيدات المتدربات على إعداد الطعام والولائم الكبرى والوجبات الجاهزة التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كأحد مخرجات المبادرة وفي ذات الوقت يعد هذا التدريب كنواة لمشروع صغير تستفاد منه المتدربات.

وأكدت د.مايا مرسي أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، إضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

وأشاد اللواء عصام سعد بمطبخ المصرية وماشاهده من تدريب متميز للفتيات ،كما اشاد بالمجهودات التي تبذلها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة الدكتورة مروة كدواني وأعضاء المجلس بالمحافظة في تدريب السيدات لتبني المشروعات الصغيرة إضافة لمساعدة المجلس للأسر الأولى بالرعاية وتنظيم الفعاليات المتعددة ضمن حياة كريمة.

من جانبها، أوضحت د.مروة كدواني أنه تم تدريب 90 سيدة من قرى مبادرة حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، فضلاً على تقديم 150 وجبة للأسر غير القادرة بقرى حياة كريمة كأحد مخرجات المبادرة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مطبح المصرية مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بمركز الفتح إدارة المطابخ الكبري واستعدادات الولائم والحفلات

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