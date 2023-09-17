نائب جامعة الأزهر للوجه القبلى يتفقد امتحانات محو أمية الكبار بـ"تجارة بنات أسيوط"

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي سير الامتحانات المقامة بكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط، وذلك تيسيرًا على طلاب جامعة الأزهر القائمين على عملية محو أمية الكبار.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، رافقه الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسيوط وخالد عبدالحميد، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفرع أسيوط.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الطلاب والطالبات المبذولة في هذا الصدد، شاكرًا في الوقت ذاته المواطنين على حرصهم على التعليم ومحو أميتهم، وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

جدير بالذكر أن فرع الجامعة بأسيوط قام بالعديد من الندوات التعريفية حول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع كليات الفرع المعنية بالمشاركة الفعَّالة في مشروع محو أمية الكبار بالتعاون مع فرع الهيئة بأسيوط، وهو ما يُعد واجبًا دينيًا وطنيًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم العلم وعلمه"، كما حصلت جامعة الأزهر على المركز الأول بين جامعات مصر في محو الأمية وتعليم الكبار.

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