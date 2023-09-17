الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطبيق التحول الرقمى

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، فى فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بعنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار"، والذي يعقد في دولة فيتنام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، بحضور ٦٠ دولة من البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم.

جهود كبيرة

وأوضح فتحي، أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن التحول الرقمى سمة الدول المتقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات المختلفة، وهو ما يساهم فى تطوير الخدمات والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، مشددا على ضرورة تدريب الكوادر الشبابية على التحول الرقمي والابتكار مما يساهم فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التحول الرقمي

وأكد النائب أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية والتدريب للشباب فى مجال التحول الرقمي، لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وعلى هامش المؤتمر التقي النائب أحمد فتحي مع رئيس الجمعية الوطنية لدولة ڤيتنام فونج دينه هوي، بمناسبة ذكرى مرور ٦٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وڤيتنام.

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النائب أحمد فتحي: نسعى لتقريب المسافات بين الشباب والدولة

النائب أحمد فتحي المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب فيتنام الحوار الوطنى التحول الرقمي

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