النائب أحمد فتحي: نسعى لتقريب المسافات بين الشباب والدولة

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيأتي بثماره والدليل على ذلك انطلاق مؤتمر الشباب في عام 2016 عندما دعا إليه الرئيس السيسي، فضلًا عن صدور توصيات منه.

وأضاف فتحي خلال جلسة جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، إنه تمت زيارة ما يقارب من 108 مؤسسات تعليم عالي مصرين ما بين جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية أو حتى معاهد لمعرفة ما هي متطلبات الشباب وإعداد ملفات بذلك.

وأشار إلى فتح ملف الرياضة الشباب المصريين الذين يتركون المنتخبات المصرية ويشاركون في الألعاب بأسماء دول أخرى، بالإضافة إلى ملفات تمكين الشباب، مستدركًا: "نسعى لتقريب المسافات بين الشباب والدولة علشان ما يكونوش في وادي والدولة في وادي".