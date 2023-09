"شاشات البهجة".. قنوات "المتحدة" تبهر المشاهدين بكوكبة من البرامج الترفيهية والاجتماعية

تشهد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حالة من النشاط والتنوع فى البرامج على شاشاتها، ما بين محتوى رياضى وترفيهى واجتماعى ومنافسات، وغيرها من المجالات.

وحققت البرامج الجديدة نسبة مشاهدات عالية على شاشات القنوات، وكذلك حققت مقاطع الفيديو المنشورة لها على مواقع التواصل الاجتماعى نسبة مشاهدات عالية.

«الدستور» تستعرض، فى السطور التالية، أبرز البرامج الجديدة على قنوات «المتحدة» وردود الأفعال التى حققتها خلال الفترة الأخيرة.

«كابيتانو مصر 2».. مناوشات بين «سارة» و«اليمانى» .. و«الكاس» يحتضن لاعبًا يعتنى بوالده الكفيف

مساء الجمعة الماضى، عُرض ثانى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» فى موسمه الثانى، وتم الإعلان عن شكل المنافسة وعدد المشاركين، بعد أن عرضت الحلقة الأولى الجوائز التى حصل عليها الفائزون فى الموسم الأول.

خلال الحلقة الثانية، قال الإعلامى الشاب عمرو نصوحى، مقدم برنامج «كابيتانو مصر»، إنه من بين ٣٠٠ ألف شاركوا فى اختبارات البرنامج، وصل للمرحلة النهائية ١٤٤ موهبة ستنافس على اللقب، وسيتم تقسيم اللاعبين إلى ٨ فرق.

ويشهد الموسم الجديد استمرار ٥ مدربين من الموسم الأول هم: أحمد الكاس، وعبدالستار السيد، وسارة حسنين، وطارق السيد، ومحمد اليمانى، وينضم لهم هذا الموسم ٣ جدد هم كل من سمير كمونة وعلاء ميهوب وهشام حنفى، إضافة إلى الكابتن الكبير إكرامى الشحات مدرب الحراس.

وكشف المدربون الجدد عن رأيهم فى المشروع الضخم، حيث عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الموسم الثانى من البرنامج، وعبّر سمير كمونة عن سعادته بالمشاركة فى الموسم، قائلًا: «كابيتانو مصر مشروع دولة ناجح، والبرنامج يلبى طلبات كل لاعب وأى لاعب بسيط».

وقال الكابتن هشام حنفى إنه سعيد بالمشاركة فى الموسم الثانى، مشيرًا إلى أن الموسم الأول أحدث طفرة كبيرة، مضيفًا: «كنا ننتظر أن يأتى الدور علينا، والحمد لله تم اختيارى بالوجود فى الموسم الثانى وسعيد جدًا»، وقال إكرامى الشحات إن «كابيتانو مصر» مشروع جميل وتجربة ناجحة ويتمنى أن تستمر.

وبدأت المباريات التمهيدية التى يختار من خلالها المدربون لاعبى فرقهم بحماس شديد، وعبر المدربون عن إعجابهم بعدد من اللاعبين، منهم أنطونى رامز الذى أعجب الكابتن سمير كمونة بمستواه، وقرر أن يحتفظ به فى فريقه.

وشهدت الحلقة مناوشات كوميدية بين المدربين، للاختيار من بين اللاعبين، منها مناوشات بين الكابتن سارة حسنين ومحمد اليمانى لاختيار توأم من المشاركين، وانتصرت «سارة» فى النهائية، وضمت اللاعبين إلى فريقها.

وحدث موقف إنسانى خلال الحلقة، أثّر كثيرًا فى المشاهدين، تتمثل تفاصيل الموقف فى أن المدرب أحمد الكاس قد أصدر تعليماته لكل اللاعبين بعدم حمل هاتف محمول أثناء اللعب، وخلال التدريب وجد اللاعب حمدى محمد يأخذ هاتفًا من زميله، فاستدعاه وقال له: «مفيش حد يشيل التليفون فى جيبه وهو بيلعب».

وبرر اللاعب موقفه بقوله إنه أخذ الهاتف من زميله ليطمئن على والده الكفيف، قائلًا: «والدى كفيف.. وكنت عايز أطمنه من خلال صديقى عن طريق التليفون»، فحضنه المدرب، ثم عرض البرنامج تقريرًا خارجيًا عن قصة حمدى ووالده ورسائل والده الكفيف له وأمنيته فى الحياة.

«الكونتينر».. أحمد داوود يقدم موسمًا جديدًا

تواصل «المتحدة» دعمها الصناعة الوطنية المصرية من خلال برنامجها المميز «الكونتينر»، وأعلن الفنان أحمد داود، مقدم البرنامج، مؤخرًا عن انطلاق الموسم الثانى منه يوم الجمعة ٢٢ سبتمبر، بعد النجاح الكبير الـذى حققه الموسم الأول، وسيتم عرض حلقتين أسبوعيًا فى الساعة الـ٨ مساءً يومى الجمعة والسبت، والإعادة يومى الإثنين والثلاثاء فى نفس الموعد.

ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج «الكونتينر» الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات؛ ليرصد تطور صناعات النسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وصناعة الألومنيوم وغيرها.

وحرص «داود» على تصوير البرنامج، بالرغم من استعداده لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان «قاعة الأوركيد» وهو بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبى، تأليف وإخراج هبة يسرى.

«ماما دوت أم»..عرض جميع أشكال الأزمات الأسرية وطرق حلها

انطلق الموسم السادس من البرنامج الاجتماعى «ماما دوت أم»، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى على قناة «dmc» الجمعة الماضى. وعلى مدار خمسة مواسم سابقة، طرح «ماما دوت أم» قضايا اجتماعية مهمة تخص الأسرة المصرية، حيث ناقش فى الثلاثة مواسم الأولى قضايا تخص علاقة الأم بطفلها من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين.

وفى الموسم الرابع، تطرق «ماما دوت أم» لقضية ارتفاع نسب الطلاق؛ ليناقش على مدار ١٣ حلقة أبرز الأسباب المؤدية للانفصال وكيفية التعامل معها، أما فى الموسم الخامس، فقرر صناعه طرق الأبواب ومناقشة قضايا تحدث «وراء كل باب» وتخص الأسرة وأفرادها، ليكمل الموسم السادس تلك المناقشات.

ويعرض «ماما دوت أم» حكايات وقصصًا حدثت بالفعل على أرض الواقع، توضح أبعاد القضية ومدى تأثيرها على الأسرة المصرية، بدءًا من الأب والأم وكيفية تكوين الأسرة والعلاقة الرابطة بين أفرادها وصولًا إلى مستقبل الأولاد وما آلت إليه الأمور، بحضور خبراء ومتخصصين، ويتم طرح جوانب القصة والقضية بشكل علمى محترف، يقدم توضيحًا ثم توجيهًا لإيجاد الحل الأفضل للمشكلة محل النقاش.

والهدف الأساسى من مواسم «ماما دوت أم» يتلخص فى المساهمة فى إنشاء أسر مترابطة، وعلى قدر كافٍ من الوعى النفسى والمجتمعى، لأن الأسرة المستقرة السعيدة هى المكون الأساسى لتكوين مجتمع سعيد وواعٍ.

«بيت مراد»..مناقشات ثقافية وترشيحات كتب للأجيال الجديدة

بدأت شبكة قنوات «أون»، فى الثامنة مساء الجمعة، عرض أولى حلقات برنامج «بيت مراد»، ويقدمه الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه فى الحلقات ابنته فاتيما، وتناقش معه بعض الكتب التى أثرت فى تكوينها ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وبدأت الحلقة بمشهد درامى، يظهر فيه أحمد مراد، وهو يكتب كلمات من روايته على حاسبه اللوحى، ويضع ابنته فاتيما بطلة لها، ثم تظهر الأخيرة وهى تمسك بهاتفها؛ ليبدأ بينهما حوار عن التجارب الحياتية، ويقول لها إن هناك كتابًا اسمه The Chemistry Between Us للكاتب لارى يونج، يحكى عن الكثير من التجارب، وكذلك كتاب Talking toStrangers للكاتب مالكوم جلادويل.

و«بيت مراد» برنامج ثقافى يعرض بشكل مختلف من ناحية التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التى تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وتؤدى هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلقًا بالأحداث التى تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب «مراد»، الذى يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر «فاتيما» التى تمثل الجيل الجديد.

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «ميديا هب»، ويعرض فى الساعة الثامنة والنصف يوم الجمعة من كل أسبوع على قناة «ON».

«باب رزق».. حكايات صناعة السجاد اليدوى على الهواء

فى الرابعة مساء الجمعة الماضى، انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «باب رزق» للكاتب الصحفى يسرى الفخرانى على شاشة dmc، بعد النجاح الكبير الذى حققه البرنامج فى مواسمه الماضية، وكانت البداية مع حكايات صناعة السجاد اليدوى وكيف عمل فيه المصريون لعشرات السنين. ويعرض «باب رزق» النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية، ويعرض يسرى الفخرانى خلاله حِرفًا قديمة منسية داخل أماكن متفرقة بمصر.

إنجى يحيى تعود عبر «On Set»

ينطلق برنامج «On Set» عبر قناة ON فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس ٢١ سبتمبر، تقديم المذيعة إنجى يحيى، وهو برنامج فنى يتناول كل الأخبار والأحداث الفنية، ويجرى لقاءات مع الفنانين.

وتعود إنجى يحيى للعمل الإعلامى بعد تركها قناة الزمالك قبل شهرين، حيث التحقت بمجموعة قنوات «أون تايم» عام ٢٠١٧ لتقديم النشرات الإخبارية الرياضية، ثم عادت لتقديم برنامج صباحى «نهارك أبيض» عبر شاشة قناة الزمالك، لمدة موسمين مع نيرفانا العبد ومحمد طارق، قبل أن تترك العمل فى القناة والبرامج الرياضية، وتتجه إلى تقديم البرامج الفنية.