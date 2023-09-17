سامي مغاوري: دنيا سمير غانم سبب رئيسي لنجاح أي عمل فني

قال الفنان سامي مغاوري، إن العديد من نجوم الفن يضحكونة خاصة أنه يشبه الأطفال ويضحك بسرعة، ومنهم الفنان بيومي فؤاد وشيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت، ومحمد سعد وهنيدي.

وكشف خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، كواليس مشاركته في "جت سليمة"، مع الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها أحد أسباب النجاح الرئيسية لأنه يكون مرتاح نفسيًا للعمل معها بالإضافة للمخرج إسلام خيري.

دنيا تضحك على الإفيهات مع الجمهور

وأضاف، أن دنيا تسبب حالة في العمل، لأن بعض الممثلات عندما تجد فنان كوميدي يغلق عليه، ودنيا لا يوجد لديها ذلك حتى في المسرح رغم أنها نجمة العرض إلا أنها تضحك على إفيهاتك مع الجمهور، مشيرًا إلى أن بعض الزملاء الراحلين كانوا يشعرون الممثل أنه ذاهب للمسرح ليخلع درسه.