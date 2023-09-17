"البريد" توقع بروتوكولا للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تسهيل حركة التجارة

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية، وتذليل أي عقبات تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في المجالات عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد.

وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات؛ بما يساهم في الارتقاء بالصادرات المصرية وتطوير القدرات التصديرية لرجال الأعمال في مصر، عبر الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية، وأكبر أسطول نقل لوجستي في مصر؛ بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي الواسع والخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدم من خلال أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد الي جانب الاكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة؛ بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عددٍ ممكن من العملاء بكل سهولةٍ ويسرٍ.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيساهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال تسهيل الإجراءات على المصدرين، مشيرًا إلى أن فور تفعيل البروتوكول سيقوم البريد المصري بتوصيل كافة البعائث والطرود الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسليمها إلى المصدرين من خلال خدمات البريد المصري اللوجستية المتعددة بما يضمن تقديم الخدمة في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

ومن جانبه صرح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على مجتمع رجال الأعمال لتيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات؛ مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يعمل على تحسين سرعة توزيع الشحنات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للشحنات، بالإضافة إلى تأمين وحماية البيانات المتداولة بين الجهتين عبر التبادل الإلكتروني للبيانات خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات عن قرب تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقعها.

وأشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتطور الذي وصل إليه البريد المصري من تطوير أسطول نقل متطور يغطي جميع محافظات الجمهورية، ومدعومًا بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية وبفضل فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية، تتمكن هيئة البريد من تقديم جميع الخدمات البريدية و المالية واللوجستية بجودة عالية؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون بين المؤسستين يعد نموذجًا يحتذى به في تعاون وتكامل مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما يساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة في المؤسستين بشكل أفضل؛ بما يحقق التعاون الفعال في سبيل تسهيل حركة التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

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